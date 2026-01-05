¥Õ¥¸º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡¡¤ªÀµ·î¤Ï¡ÖÉ×¤Î¼Â²È¤¬´ØÀ¾¤Ê¤Î¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¿·´î·à¤Î½é¾Ð¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¡¢ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤ºÇ¯Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤¬´ØÀ¾¤Ê¤Î¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¿·´î·à¤Î½é¾Ð¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¾Ð¤¤¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯9·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£