¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ¤Î·Ù¸î¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹¶·â¤Ç¡ÖÂçÂ¿¿ô¤¬»àË´¡×¡Ä¹ñËÉÁê¡Ö»ÔÌ±¤ä·³¿Í¤âÎä¹ó¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ú¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡áÂç·îÈþ²Â¡ÛÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ñ¥É¥ê¥Î¡¦¥í¥Ú¥¹¹ñËÉÁê¤Ï£´Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¤ä·³¿Í¤â¡ÖÎä¹ó¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»à¼Ô¿ô¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ú¥¹»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢£³Æü¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éºÇ¹âºÛ¤Î·èÄê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ò»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¹ñ²È¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ì±Ê¼¡¢·³¡¢·Ù»¡¤¬Â¨±þÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â¤ËÄñ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ£³£³¤«¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Ö½ô¹ñ¶¦Æ±ÂÎ¡Ê£Ã£Å£Ì£Á£Ã¡Ë¤Î¶ÛµÞ³°Áê²ñ¹ç¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¤¿¤À²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤Î°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¯¡¢¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ê¤É¤Ï½Ð¤µ¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
