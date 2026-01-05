²ÚÆ»²È¸µ¡¦ÃÓË·Æ»¾ì¡Ö½éÀ¸¤±¼°¡×¡¡¿¶¤êÂµ¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Ç¿·½Õ½Ë¤¤
¡¡µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Î²ÚÆ»²È¸µ¡¦ÃÓË·¤ÎÆ»¾ì¤Ç5Æü¡¢·Î¸Å»Ï¤á¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö½éÀ¸¤±¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·½Õ¤ò½Ë¤¤²ÚÆ»¤ÎÀº¿Ê¤òÀÀ¤¦¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÌçÄï¤¬»²²Ã¡£¿¶¤êÂµ¤ä¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Ç°ìÀÆ¤Ë²Ö¤òÀ¸¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë°ìÉô¤ÎÌçÄï¤¬²Ö¤òÊú¤¨¡¢²ÚÆ»È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë»û¡ÖÏ»³ÑÆ²¡×¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¸å¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆ»¾ì¤äËÜ´Û¥Ó¥ë¤Ç½éÀ¸¤±¤ò³«»Ï¡£ÃÓË·Àì¹¥¼¡´ü²È¸µ¤¬¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±»ØÆ³¤·¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÃÚ¤»¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Ö¤òÀ¸¤±¤¿¡£
¡¡ÃÓË·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸¤±²Ö¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤ËÀ®Î©¡£ÃÓË·¤Ï³ÆÎ®ÇÉ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£