「豊臣兄弟」初回退場の「裏切り」大物俳優にＸ驚き「いきなり怖い」「衝撃の展開」「まさか」

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が4日、第1話が放送された。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。（以降ネタバレあり）

◇ ◇ ◇

第1話で、いきなり勝村政信（62）演じる織田家の家臣、横川甚内が死去。藤吉郎（池松壮亮）に殺された。横川は美濃の斎藤義龍（DAIGO）が送り込んだ織田信長（小栗旬）暗殺の使者だった。

放送開始前からX（旧ツイッター）で「豊臣兄弟」がトレンド入り。開始10分前には日本トレンド1位になった。第1話の退場者となった勝村に注目が集まった。「#豊臣兄弟 大河ドラマ1話退場者リスト 2022千鶴丸 2023今川義元 2024ちやは 2025朝顔 2026横川甚内←NEW!! 最近の大河ドラマは1話で誰か死ななきゃいけないルールでもあるんですか？？」「優しそうな横川甚内さん、いきなり怖かった」「キャスティング発表からずっと、池松壮亮が秀吉？信長ではなく？と思い続けてきたけど、横川甚内(っていうか勝村政信)を躊躇いなく斬り捨て留めを刺した時、あゝこのための池松壮亮だったか！と得心した。返り血を浴びて小一郎に振り向く顔は真骨頂」「衝撃の展開！ 横川甚内さんが裏切り。そして、まさかの藤吉郎が剣豪だったw」などと書き込まれていた。

◇第1回あらすじ

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出る。