Áá¤Ã¡ª2026Ç¯ÄÌÅ·³Õ¡¦º£Ç¯¤Î´Á»ú¡Øµå¡ÙWBC¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡¢ÃÏµå¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤È¡È»×¤¤¤ä¤ê¡É
¡¡2026Ç¯¡¢¥Ý¥¹¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ä¡È»×¤¤¤ä¤ê¡É¤ò¡£
¡¡Âçºå¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¿·À¤³¦¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦ÄÌÅ·³Õ¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¤Ç¡¢2026Ç¯¡Ö¿·Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Î½ñ¤½é¤á¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡½ñ¤½é¤á¤Ï¡¢ÄÌÅ·³Õ¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ë¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ËëÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¡ØÇî¡Ù¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡2026Ç¯¡¢¿·Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Øµå¡Ê¤¤å¤¦¡Ë¡Ù¡£
¡¡½Õ¤ËÌîµå¤ÎWBC¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¹ñ¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌÅ·³Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸ÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ØÅ¾¤¬¤ë´õË¾¤â¹þ¤á¤¿¡£
¡¡´øÝÝ¤·¤¿ÄÌÅ·³Õ¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¦¾®Àîµ×ÎÜ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à»þÂå¤«¤é½ñÆ»¤ò»Ï¤á¡¢2022Ç¯¤Ë»ÕÈÏ¤Ë¡£¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¡Øµå¡Ù¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â»î¤·½ñ¤¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÄÌÅ·³Õ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ËµÏ¿¤·¤¿2023¡¦24Ç¯ÅÙ¤Î¡¢¡ÈÇ¯´Ö130Ëü¿Í¡ÉÄ¶¤¨¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥°¥Ã¥º¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¡¢Å¸Ë¾Âæ°Ê³°¤ÎÊªÈÎ¤Ç¤Î¹¥Ä´¤¬Äì¾å¤²¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡1970Ç¯ÂçºåËüÇî¡¢1990Ç¯Âçºå²ÖÇî¡Ê¹ñºÝ²Ö¤ÈÎÐ¤ÎÇîÍ÷²ñ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¡¢¡ÈËüÇî¡É¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËüÇî¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÌÅ·³Õ´Ñ¸÷¡¦¹â°æÎ´¸÷¼ÒÄ¹¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËüÇîÊÄËë¸å¤ÎºòÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢Íè¾ìµÒ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¹¤°¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¡¡¹â°æ¼ÒÄ¹¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¡Ë¤Î¿ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤Î»ö¾ð¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÂæÏÑ¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢²¤ÊÆ¤ÎÊý¡¹¤¬¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¾å²ó¤ê¡¢¿·À¤³¦¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¤¬¡¢»º¶È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤è¤¦¤Ë´ØÀ¾¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤«Ãí»ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
