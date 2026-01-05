¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤¢¤ë¸üÄìÍú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬1·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ²ÎÉ±¡Ö¿ÈÄ¹º¹Âº¤¤¡×ÅìÊý¿Àµ¯¸åÇÚ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¸öÅÄ¤Ï¡Ö154¥»¥ó¥Á¤À¤è¡¢¥·¥ê¡¼¥º¾Ð¾Ð¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯presents FNS¸åÌëº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£RIIZE¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤é¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎSM ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤Î¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶°§»¢¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥í¡¼¤¯¤ó¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³§¤µ¤ó¤ËÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ÇÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡ÊSHOTARO¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤¢¤ë¸üÄìÍú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡£¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÈÄ¹¹â¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ó¤³¡×¤ÈRIIZE¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹º¹Âº¤¤¡×¡ÖÁ´°÷Æ¬¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿À¡×¡ÖRIIZE¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ²ÎÉ±¡Ö¿ÈÄ¹º¹Âº¤¤¡×ÅìÊý¿Àµ¯¸åÇÚ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢RIIZE¤È¤Î¡È¿ÈÄ¹º¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¹ð
¸öÅÄ¤Ï¡Ö154¥»¥ó¥Á¤À¤è¡¢¥·¥ê¡¼¥º¾Ð¾Ð¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯presents FNS¸åÌëº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£RIIZE¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¤é¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎSM ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤Î¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶°§»¢¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥í¡¼¤¯¤ó¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³§¤µ¤ó¤ËÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ÇÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡ÊSHOTARO¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤¢¤ë¸üÄìÍú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡£¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÈÄ¹¹â¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ó¤³¡×¤ÈRIIZE¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹º¹Âº¤¤¡×¡ÖÁ´°÷Æ¬¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿À¡×¡ÖRIIZE¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û