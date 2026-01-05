¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º´üÂÔ¤ÎÍË¾³ô18ºÐº¸ÏÓ¤¬½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÆþ±¡Ãæ¡¡ºò²Æ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÈá·à
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º»±²¼¤ÎÍË¾³ô¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥«¥¤¥í¥óÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈµåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÆþ±¡¤·¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¤È¤´²ÈÂ²¤Ë¿´¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î¥«¥¤¥í¥ó¤ÏÆ±½£¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¥Ó¥ë¤Î¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ68°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£26Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ºò²Æ¤«¤é¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à26ÈÖÌÜ¤ÎÍË¾³ô¤È¤¤¤¦¡£