Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬12·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢11Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»°½Å¸©ÂåÉ½¤Î±§¼£»³ÅÄ¾¦¶È¹â¹»¤¬¡¢ÅìµþAÂåÉ½¤ÇÁ°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤ÎËÙ±Û¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç½øÈ×¡¢±§¼£»³ÅÄ¾¦¶È¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËËÙ±Û¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È¡¢Á°È¾23Ê¬¡¢ËÙ±Û¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦»°³û¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
37Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢0ÂÐ2¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿±§¼£»³ÅÄ¾¦¶È¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âËÙ±Û¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢·ë¶É0ÂÐ9¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£