父が若年性認知症→「健気な介護なんてできなかった」父と過ごした23年間、娘が抱え続けた“きれいごとではない”後悔と本音【作者に聞く】
SNSやブログで『若年性認知症の父親と私』を発表し、大きな反響を呼んでいる吉田いらこさん(@irakoir)。高校生のときに父が発症し、亡くなるまでの長い年月を娘の視点で描いた本作について、作者にその胸中を聞いた。
本作は、実父が病気になってから亡くなるまでの23年間を描いた記録だ。吉田いらこさんはこれまで、父のことをあまり周囲の人に話すことはなかったという。「リアルの知り合いに話すのはちょっと重たい」と感じていたからだ。 しかし、「ただ誰かにこのことを聞いてほしい」という思いはずっと抱えていた。そこで、読むか読まないかを相手が選択できるＳＮＳという場所を選び、漫画という形で気持ちを吐き出すことにしたそうだ。
■きれいごとではない「ありのまま」の感情
描くうえで意識したのは、自身の正直な気持ちを表現することだった。 「私は健気に介護をするわけでもない、家族のために努力するわけでもない、何もせず過ごしてきました」と吉田いらこさんは振り返る。 漫画を読んでつらい思いをする人や、腹立たしく思う人がいることも理解している。それでも、ありのままの自分をさらし、溜め込んでいた感情を外に出すことだけを考えてペンを執ったという。
■現実逃避、そして介護をする人へ
父が若年性認知症だとわかった当時、吉田いらこさんは事実を全く受け入れることができなかった。「自分の頭で考えることができず、ドキュメンタリー番組を観ているような感覚で当事者感がなかった」と語る。 時間はかかってもいつか元の父に戻るだろうと本気で信じ込み、現実から逃げていたという。 最後に、現在介護をしている人へのメッセージとして、「第三者にヘルプを頼むこと」を挙げてくれた。大好きな家族を嫌いにならないためにも、適切な距離を取ることが大切だと、自身の経験を踏まえて語っている。
取材協力：吉田いらこ(@irakoir)
