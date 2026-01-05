¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¿·Wi-Fi¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡È¥â¥Î¥ê¥¹¡É
2026Ç¯1·î¤ÎCES¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿·ºî¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖMusic Studio 5¡×¤È¡ÖMusic Studio 7¡×¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Èºî¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¨¥ë¥ï¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÄ¦¹ïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö²»³Ú¤È¥¢¡¼¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¡È¥É¥Ã¥È¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø2001Ç¯±§Ãè¤ÎÎ¹¡Ù¤Î¥â¥Î¥ê¥¹¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹õ¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ÊÂ¸ºß´¶¡£¤¤¤«¤Ë¤â¡È²»¤ò½Ð¤¹²ÈÅÅ¡É¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î°ìÈÖ¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¡£
²»¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜµ¤
²»¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© Âç¾æÉ×¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜµ¤¤Ç¤¹¡£
¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎMusic Studio 7¤Ï¡¢º¸±¦¡¦Á°Êý¡¦¾åÊý¸þ¤Ë²»¤òÊü¤Ä3.1.1ch¹½À®¤ÎÎ©ÂÎ²»¶Á¤ËÂÐ±þ¡£ºÇÂç24bit¡¿96kHz¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¾¤Î¥µ¥à¥¹¥óÀ½Wi-Fi¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎMusic Studio 5¤Ï¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£4¥¤¥ó¥Á¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È2´ð¤Î¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã²»¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤ÄÏÄ¤ß¤òÍÞ¤¨¤ëAI Dynamic Bass Control¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âWi-Fi¤ÈBluetooth¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²»À¼Áàºî¤â²ÄÇ½¡£µ¡Ç½ÌÌ¤ÏÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¤Á¤ó¤È²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ê¤½¤¦
¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Öµ¡³£¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇÓ½ü¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¡£²Á³Ê¤äÈ¯ÇäÆü¤ÏÌ¤È¯É½¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥ë¥ï¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤·¡¢¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤ë¥¢¡¼¥È¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤È¼ê¤¬½Ð¤ë²Á³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£