『どうぶつの森』×「ゴディバ」がコラボ！ マグカップ付きの“限定アソートメント缶”など展開
任天堂のゲームシリーズ『どうぶつの森』とコラボレーションした限定コレクション「ゴディバ meets どうぶつの森」が、1月9日（金）から、全国の「ゴディバショップ」とオンラインショップ、「GODIVA cafe」、各バレンタイン催事場で発売される。
【写真】小皿として使えるフタが付属！ 「フタ付きティーマグカップセット」も用意
■紅茶缶をイメージしたパッケージも
今回登場する「ゴディバ meets どうぶつの森」は、「ゴディバ」2026年バレンタインコレクションのコンセプトの中の“ティーパーティ”をモチーフにしたキュートなチョコレートコレクション。
ラインナップには、たぬきちやクリスチーヌを描いた限定チョコレート6粒を鮮やかなブルーのオーバル形の缶に詰め合わせた「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント／Blue 6粒入」と、同商品にオリジナルデザインのフタ付きマグカップが付いた「フタ付きティーマグカップセット」が用意される。
また、ピンクの缶にフランソワやジャックの限定チョコを封入した「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント／Pink 6粒入」と、同商品に葉っぱ形のティーマット2枚が付いたスペシャルなセットのほか、鮮やかなグリーンの円形缶が豪華な「ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入」も展開。
さらに、たぬきちとしずえがデザインされたおしゃれな紅茶缶をイメージしたパッケージに、オリジナルのラッピングで包んだ限定フレーバーの「Ｇ ショコラ」3種が合計6粒入った「ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入」も販売され、キャラクターたちと甘くてかわいいティーパーティを楽しめるスイーツがそろう。
