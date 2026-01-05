Ä»À´¤Î18ºÐFW¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡£¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡£25Ç¯¤ÏJ£²¤Ç33»î¹ç£µÆÀÅÀ
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï£±·î£µÆü¡¢FW¿·Àî»Ö²»¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£Ä»À´U-18½êÂ°¤Ç2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²¼ïÅÐÏ¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢10·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£µÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë°ïºà¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£Ä»À´U-18½êÂ°¤Ç2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²¼ïÅÐÏ¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢10·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£µÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë°ïºà¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸