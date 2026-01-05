J1福岡は5日、金明輝（キン・ミョンヒ）監督（44）の退任を発表した。

「金明輝監督との契約解消について」と題したリリースで「アビスパ福岡は、金明輝監督との契約につきまして、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、本人及びクラブ双方の合意の下、2026年1月4日付で監督契約を解約することといたしましたので、お知らせいたします」

「当面の間は、塚原真也ヘッドコーチが暫定的にトップチームの指揮を執ります。なお、本件の詳細につきましては、関係者への影響および個人情報への配慮等を踏まえたうえで、事実関係の整理ならびに適切な対応を進めている段階にあることから、公表は控えさせていただきます」

「金監督には、この1年、クラブおよびチームの発展に尽力いただいたこと対し、クラブとして感謝の意を表します。一方で、今回の事態を重大なものと受け止め、組織としての規律意識を改めて見直すとともに、コンプライアンス遵守の徹底と管理体制のさらなる強化に取り組んでまいります」

「関係者の皆さま、ならびに日頃よりクラブを支えてくださっている皆さまに、ご心配とご迷惑をおかけする結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます」とした。

金監督は昨季指揮官に就任し、日本代表DF安藤智哉（ザンクトパウリ）らを指導。攻守にアグレッシブなサッカーを展開し、クラブ創設30周年の昨季は初めてJ1首位にも立った。

12位でJ1残留を確定させた昨年11月には「百年構想リーグ」および26〜27年シーズンまでの続投が発表されていた。

チームはきょう5日に始動する。