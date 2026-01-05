宮崎駿監督のアニメ映画「千と千尋の神隠し」が2日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（午後9時）で放送され、平均世帯視聴率が10・7％（関東地区）だったことが5日、ビデオリサーチの調べで分かった。今回放送で12回目となる。平均個人視聴率は7・1％だった。

「金曜ロードショー」枠の新年最初の放送で宮崎駿監督のスタジオジブリ作品を放送。「千と千尋−」は、01年に劇場公開された宮崎駿監督の超大作。第75回の米アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞、2002年のベルリン国際映画祭ではアニメ作品で初の金熊賞を受賞した。

あらすじは、10歳の少女・千尋。引っ越しの途中で不思議な世界に迷い込んだ彼女は、豚に姿を変えられてしまった両親を助けるために、神々の訪れる湯屋で働くことになる。さまざまな出会いと奇妙な経験を重ねる中で、「生きていくこと」の意味を学んでいく千尋。彼女はやがて、周囲の人々にも大きな影響を与えていく…。

◆これまでの放送日と視聴率◆

・初放送（2003年1月24日）46・9％

・2回目（2004年12月10日）26・1％

・3回目（2007年2月2日）18・6％

・4回目（2009年6月5日）21・4％

・5回目（2011年1月7日）16・5％

・6回目（2012年7月6日）19・2％

・7回目（2014年11月21日）19・6％

・8回目（2017年1月20日）18・5％

・9回目（2019年8月16日）17・9％

・10回目（2022年1月7日）16・3％

・11回目（2024年1月5日）12・9％

・12回目（2026年1月2日）10・7％