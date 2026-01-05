ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ùÃÂÀ¸¤Ç¡Ö¥ª¥¸¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡¡À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ìÊÑ
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬5Æü¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯µÇ°¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃæÀîæÆ»Ò
¡¡9·îËö¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖºÇ¶áÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È»Ò°é¤Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥È¡¼¥¯¡£¡ÖÁ´Éô¡¢ÁÛÄê³°¡£ºÇ½é¤Ï°ìÍñÀ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤éÆóÍñÀ¤ÇÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤¬½÷·Ï¤ÇÃË¤Î¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤¬µÞ¤Ë¥À¥Ö¥ëÃË»Ò¤¬Íè¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Æü¡¹¡Ø¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦¥ì¥Ù¥ë40¡Ê40ºÐ¡Ë¤À¤·¡¢¿ÍÀ¸Ã»¤¤¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡Ù¤È¹Í¤¨Êý¤¬ËèÆüÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÊÑ²½¤âÏÃ¤¹¡£¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¹¹Ô¤¯¥ª¥¸¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤¦¤Á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ±·¿¤¬Æ±¤¸¤À¤Ê¡Ù¤È¤«¡£Î©ÇÉ¤Ê¥Ò¥²¤Î¥ª¥¸¤µ¤ó¤âºÇ½é¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¯»×¤¨¤Á¤ã¤¦¡£À¤³¦¤¬½À¤é¤«¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Â©»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÊìÌÜÀþ¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤È¡£´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¾åÎ¦¡¦Ì¤¸ø³«¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¸¶²è25ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¡õÈÎÇä¤ä¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦5Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¡£
