NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬4Æü¡¢Âè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÃçÌî¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±éµ»¡¢ÃÓ¾¾¤ÎÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ÉÂè1ÏÃ¤«¤é¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌ¾¸Å²°ÊÛ¡×¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ#Ë¿Ã·»Äï¡¡¤ï¤¿¤·¤ÏÌ¾¸Å²°¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¿ï½ê¤ËÌ¾¸Å²°ÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°É÷¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ó¤Ã¤È¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÅ¥½¤¯¤Æ±ø¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¾Ð¡¡¤â¤¦¤Á¤ç¤¤Ì¾¸Å²°ÊÛ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¡×¡Ö½é²ó¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ²¿¸Î¤«ÈøÄ¥ÊÛ¤ò¼ì¤Î³°Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤Î¤¬ÃÏ¸µ¤À¤±¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤â¡×¡Ö½¨Ä¹¤È½¨µÈ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ÈÀï¹ñ»þÂå¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Î´ËµÞ¤Ë°µÅÝÅª¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®°ìÏº¤ÎÁïÌÀ¤µ¤¬ÃçÌî¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ç¾å¼ê¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ì¾¸Å²°ÊÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¡¥³¥á¥Ç¥£´¶¤¬º£¸å¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö½¨µÈ¤Î²ÈÂ²¡¢¤Í¤Í¤µ¤ó¤â´Þ¤á°Õ³°¤ÈëÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤º£ºî¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ÎåºÎï¤Ê´éÌÌ¤«¤é½Ð¤ëÌ¾¸Å²°ÊÛ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á´¶¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤è¡£¡£(¼çÌò¼þÊÕ¤ÏÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£)¤¿¤À¡¢Æü¾Æ¤±¤Ê¤É¤ÇÈ©¤¬¹õ¤¤ÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÉ´À«¤À¤Ã¤¿¡¡²ÈÂ²¤â½¨µÈ¤Î½ÐÀ¤¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏÈøÄ¥¤À¤±¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°ÊÛ¡×¤òÁÊµá¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡þÂè1²ó¤¢¤é¤¹¤¸
ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤Àï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¡£