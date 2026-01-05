1月1日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が２０２６年の目標を語った。

-「あの作品で見た人だ！と名前と顔を一致していただけるように」-

菅井友香が、2026年の目標を語ってくれた。昨年の10周年イベントでは、「馬」という言葉にかけて「千軍万馬」と書き初めし、頼りがいのある女性になることを誓った菅井。しっかりと仕事をこなすことでスタッフに信頼され、さまざまな場所に呼ばれる存在になりたいと決意していたという。

2025年は役者として多くの経験を積み、2026年1月4日からは大河ドラマ『豊臣兄弟』への出演も控えている。今後については、役柄の幅をさらに広げて実力を磨き、より多くの人に名前や出演作を認知してもらえる存在を目指したいと語った。自身の演技の幅を広げ、より多くの人に「あの作品で見た人だ！と名前と顔を一致していただけるように」と記憶されるように努力を続けたいと話した。

また、昨年のベトナム訪問をきっかけに親しくなったベトナム出身の友人との交流も、大きな刺激になったそうだ。その友人が好きな作品として挙げていたNetflix作品『今際の国のアリス』を例に、日本の作品が世界中の人々に楽しまれていることをあらためて実感したと明かし、自身も将来的にはグローバルプラットフォームで活躍できる俳優になりたいと語った。

さらに、いつかの夢として朝ドラ出演も挙げ、「夢がどんどん膨らんでいる」と笑顔を見せた。丙午の年は「火の馬」とも捉えられ、思い切ったチャレンジや勝負をするのに良い年だという。そんな2026年について最後は、「100万馬力を心に、がんばる気持ちを忘れず、これからも力強く駆け抜けていきたいと思います」と、菅井らしく締めくくった。