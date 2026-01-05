日本テレビ系で放送された第１０２回箱根駅伝の世帯平均視聴率が２日の往路（午前７時５０分〜午後２時５分）は２８・５％、３日の復路（午前７時５０分〜午後２時１８分）は３０・２％だったことが５日、分かった。個人視聴率は往路が１７・０％、復路が１８・４％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

瞬間最高視聴率は往路が午後１時１３、１４分に世帯で３３・７％、個人で２０・９％。復路は世帯が午前９時１分、３４・７％。個人は午後１時１９分、２１・３％をマークした。

昨年の第１０１回大会は２日の往路が２７・９％（個人１７・０％）、３日の復路が２８・８％（１７・３％）。瞬間最高視聴率は３日復路の午後１時２１分、青学大が優勝の場面で世帯３４・１％、個人２１・２％を記録していた。

往路では、青学大の絶対エース兼キャプテンの黒田朝日（４年）が５区で「シン山の神」兼「４代目・山の神」を襲名する異次元の区間新記録をマークし、往路新記録の５時間１８分８秒で優勝。復路でも青学大が快走し、最終１０区の折田壮太（２年）が栄光のゴールテープを切った。史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成し、復路新記録、総合新記録で花を添えた。駒大を抜いて、単独６位の優勝回数となった。