¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê47ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²ÁÃÍ´Ñ²Ä»ë²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËºÊ¤«¤é¤ÎÂ«Çû¤¬¤Ê¤¯¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤¼¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¡Öµö¤»¤ë¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¡ÈÂ«Çû¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÂ«Çû¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ«Çû¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤Ë¤âµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥ª¥ì¤À¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤¼¡© ´í¤Ê¤¤¤è¡ª ´í¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª ¼«Í³¤Ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡×¤È¡¢ºÊ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ãÎÓ¤Ï2019Ç¯11·î¡¢15ºÐÇ¯²¼¤Î26ºÐ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î´Ç¸î»Õ¤È·ëº§¤·¤¿¡£
