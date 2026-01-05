今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）〜1月11日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）〜1月11日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は聞き役に回ると、結果的にあなたの話がきちんと伝わり、仕事などもスムーズに進むでしょう。相手よりも精神的に余裕でいられると良さそうです。恋愛面は、イメージだけで留めていたことをおこなうと◎ 相手も楽しめて良い思い出ができるようです。楽しいことに貪欲になってみて。
★ワンポイントアドバイス★
“おかしいな”と思ったことには深入りしないようにしましょう。きちんと断って、自分を守ることも大切です。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
