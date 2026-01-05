±Ä¶ÈÀè¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤óÃ²¤Àá¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¤â¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬²¼¤²¤µ¤»¤¿¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬1·î2Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢±Ä¶ÈÀè¤Ç¤ÎÈá¤·¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÃ²¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂç¥¦¥±
¡¡ÈÖÁÈÃæ¡¢MC¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤µ¡¢¡Ø¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤µ¡¢°ìÈÖÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤¤¤¿3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼ê¤òµó¤²¤¿¤«¤é¡Ø¤¢¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼ê¤ò²¼¤²¤µ¤»¤¿¤Î¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö²¶¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¼¤²¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¶µ°é¤Ë°¤¤¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¡Ø¶µ°é¤Ë°¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤â¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ëÊ¬¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é1²ó¤â¼ê¤òµó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¹ð¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤òÂç¥¦¥±¤µ¤»¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë