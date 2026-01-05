５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円１５銭前後と昨年１２月３０日の午後５時時点に比べ１円２０銭弱のドル高・円安となっている。



２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８４銭前後と１２月３１日に比べ１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。一時１５７円００銭まで上昇したあとはドル買いが一服したものの、米長期金利の上昇を支えに堅調に推移した。



この日の東京市場はドル買い・円売りが優勢となっている。米国が３日に南米ベネズエラを攻撃したことで朝方には円高・ドル安方向に振れる場面もあったが、今のところ米株価指数先物や原油先物への影響はみられないことから円買い・ドル売りは続かず。日経平均株価が大幅高となっていることや、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時３０分すぎには１５７円２０銭台に乗せた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０５ドル前後と昨年１２月３０日の午後５時時点に比べて０．００６５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円９５銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS