ºòÇ¯¤ÏJ2Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì!! Ì¾¸Å²°MFÇÜ°æ¸¬¤ÎÈØÅÄ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬±äÄ¹¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¶¦¤ËÀï¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï5Æü¡¢MFÇÜ°æ¸¬(24)¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´ü´Ö¤Ï2027Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇÜ°æ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤ËÈØÅÄ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢ J2Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6ÆÀÅÀ¡£Ì¾¸Å²°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ò¤¤¤Ä¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈØÅÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÍè¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò³§¤µ¤ó¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¶¦¤ËÀï¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
