¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ê£Â£Ò¡Ë¡×¤Ï£Í£Ì£ÂÁ´£³£°µåÃÄ¤Î£²£°£²£¶Ç¯³«ËëÀï¥¹¥¿¥á¥óÍ½ÁÛ¡Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó£²¡¦£°¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡³°Ìî¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½ÓÂ¹ªÂÇ¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¤¬ËÜÍè¤Îº¸Íã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££Â£Ò¤Ï¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬Éüµ¢¤¹¤ëÁ°Äó¤ÇÉÛ¿Ø¤òÁÈ¤ß¤Ä¤Ä¡¢³°Ìî¤Î²áÌ©¾õÂÖ¤¬µÈÅÄ¤ÎÎ©¾ì¤ò°ìÁØÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ç¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¡Ö£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¼ã¼êÍË¾³ô¤È¤Î¶¥Áè¼¡Âè¤Ç¤Ï£Ä£È¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ®Æ°Åª¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£ºÆ·úÅÓ¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¼´¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö£²ÈÖ¡¦Í··â¡×¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¡Ö£³ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤È£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£