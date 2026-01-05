EXILE¡¦µÌ¥±¥ó¥Á¤¬ÆüËÜ¼ò¤Î±ü¿¼¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°10»þ5Ê¬ÊüÁ÷¡ÖSAKE PRIDE¡¡～À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½～¡×
¢ãµÌ¥±¥ó¥Á¡¡¥³¥á¥ó¥È¢ä
ÆüËÜ¼ò¥é¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ÎÆÃÈÖ¤¬¿·Ç¯ÌÀ¤±¤ÆÁá¡¹¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Æ¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤ä¼ã¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÊý¡¹¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬ÆüËÜ¼ò¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊý¡¹¤ä´ë¶È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢°ìÇÕ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°û¤à¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
SAKE PRIDE～À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¸²½～
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°10»þ5Ê¬～11»þ
¡Ú½Ð±é¡Û
µÌ¥±¥ó¥Á¡ÊEXILE¡Ë¡¢¤æ¤á¤Ý¤Æ¡ÊÀîÃ¼·ë°¦¡Ë¡¢Çò¸Í¤æ¤á¤Î¡¢ã·Æ£ÍÛ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ú´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦½Ð±é¡Û
ÎÓ¹îÀ¬
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û
ËÌÅçÎÊ¿Í¡¡
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û
Ê¿½Ð½Ê·Ã
¡Ú´Æ½¤¡Û
ÅáÇ©½ÓºÈ