¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç£´Æü¸á¸å£±£°»þ£±£µÊ¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±¡¥£´Åìµþ¥É¡¼¥à¡ªÃª¶¶°úÂà¡õ¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥Ó¥å¡¼£Ó£Ð¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£µ¡¦£²¡ó¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨£²¡¦£¹¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë£±»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤¬£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¥²¥¹¥È²òÀâ¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¸ÞÎØ½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤êÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£ÁÂÐÄÔÍÛÂÀ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢¡¢¼ëÎ¤ÂÐ¾åÃ«º»Ìí¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢¤Î£´»î¹ç¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£