ザ・クロマニヨンズ、「楽楽クラウド」TVCMに「フルスイング」が起用決定
ザ・クロマニヨンズが、株式会社ラクスの業務に寄り添いながら進化する「楽楽クラウド」の初となるTVCM「これまでとこれからと」篇に、「フルスイング」が起用されることを発表した。
「フルスイング」は、2025年10月にリリースした18thアルバム『JAMBO JAPAN』に収録されている楽曲。なお、同CMは2026年1月5日より放映開始され、俳優・滝藤賢一、芸人・横澤夏子さん、女優・上白石萌音が出演している。
『JAMBO JAPAN』は、スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴが印象的な1曲に仕上がった「キャブレターにひとしずく」や、2025年1月10日全国公開 『劇映画 孤独のグルメ』の主題歌「空腹と俺」や、パルコ・プロデュース2025 東京サンシャインボーイズ 復活公演「蒙古が襲来」のテーマソングとして提供した楽曲を新たにクロマニヨンズで収録した「どんちゃんの歌」、さらに、真島昌利がボーカルを担当する楽曲を含む全12曲が収録されている。
なおザ・クロマニヨンズは、全国ツアー＜ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026＞を実施中だ。アルバム曲を中心とした構成となっている全国ツアーで、2026年5月10日沖縄公演までの全56公演、約6カ月に及ぶツアーとなっている。
◾️18thアルバム『JAMBO JAPAN』
2025年10月29日（水）リリース
・CD：BVCL-1492 ￥3,204（税込）
※初回仕様のみ紙ジャケット仕様
・完全生産限定アナログ盤：BVJL-140 ￥3,204（税込）
※’60年代フリップバックＥ式盤を可能な限り再現。180g重量盤採用
▼収録曲
01 キャブレターにひとしずく
02 グルグル
03 這う Part3
04 チャンバラ
05 どんちゃんの歌
06 フルスイング
07 ロックンロールエレキギター
08 シカト100万％
09 空腹と俺
10 顔ネズミ
11 神様シクヨロ
12 ひどい目にあいながら下北沢
◾️＜全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」＞
※終了公演は省略
2026年
1月09日(金) 18:30/19:00 福島県 郡山 HIPSHOT JAPAN
1月10日(土) 17:45/18:30 宮城県 仙台GIGS
1月13日(火) 18:15/19:00 静岡県 Live House浜松 窓枠
1月17日(土) 17:15/18:00 愛媛県 松山WstudioRED
1月18日(日) 17:30/18:00 高知県 高知X-pt.
1月22日(木) 18:30/19:00 茨城県 水戸LIGHT HOUSE
1月28日(水) 18:15/19:00 千葉県 千葉市民会館 大ホール
2月01日(日) 17:15/18:00 群馬県 昌賢学園まえばしホール（前橋市民会館） 大ホール
2月05日(木) 18:15/19:00 大阪府 GORILLA HALL OSAKA （振替公演）
2月07日(土) 17:15/18:00 三重県 シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢
2月08日(日) 17:15/18:00 愛知県 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
2月14日(土) 17:15/18:00 埼玉県 さいたま市文化センター 大ホール
2月15日(日) 17:15/18:00 栃木県 栃木県教育会館
2月21日(土) 17:15/18:00 大分県 中津文化会館 大ホール
2月23日(月・祝) 17:15/18:00 宮崎県 都城市総合文化ホール 大ホール
3月01日(日) 17:15/18:00 静岡県 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
3月03日(火) 18:30/19:00 長野県 長野CLUB JUNK BOX （振替公演）
3月07日(土) 17:30/18:00 徳島県 あわぎんホール 徳島県郷土文化会館
3月08日(日) 17:30/18:00 香川県 丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス
3月10日(火) 18:15/19:00 神奈川県 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
3月14日(土) 18:00/18:30 富山県 高周波文化ホール(新湊中央文化会館)
3月15日(日) 17:30/18:00 福井県 鯖江市文化センター
3月17日(火) 18:00/19:00 東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)
3月20日(金・祝) 17:15/18:00 岡山県 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
3月22日(日) 17:30/18:00 鳥取県 鳥取市民会館 大ホール
3月27日(金) 18:30/19:00 京都府 ロームシアター京都 メインホール
3月29日(日) 18:00/18:30 兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
4月01日(水) 18:00/19:00 東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホール
4月04日(土) 17:45/18:30 山形県 天童市市民文化会館
4月05日(日) 17:15/18:00 岩手県 花巻市文化会館 大ホール
4月11日(土) 17:15/18:00 佐賀県 佐賀市文化会館 中ホール
4月12日(日) 17:15/18:00 長崎県 諫早文化会館 大ホール
4月18日(土) 17:45/18:30 北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)
4月24日(金) 18:00/19:00 大阪府 フェスティバルホール
4月25日(土) 18:00/18:30 滋賀県 大津市民会館 大ホール
4月29日(水・祝) 17:15/18:00 新潟県 長岡市立劇場 大ホール
5月10日(日) 17:15/18:00 沖縄県 ミュージックタウン音市場
