ザ・クロマニヨンズが、株式会社ラクスの業務に寄り添いながら進化する「楽楽クラウド」の初となるTVCM「これまでとこれからと」篇に、「フルスイング」が起用されることを発表した。

「フルスイング」は、2025年10月にリリースした18thアルバム『JAMBO JAPAN』に収録されている楽曲。なお、同CMは2026年1月5日より放映開始され、俳優・滝藤賢一、芸人・横澤夏子さん、女優・上白石萌音が出演している。

『JAMBO JAPAN』は、スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴが印象的な1曲に仕上がった「キャブレターにひとしずく」や、2025年1月10日全国公開 『劇映画 孤独のグルメ』の主題歌「空腹と俺」や、パルコ・プロデュース2025 東京サンシャインボーイズ 復活公演「蒙古が襲来」のテーマソングとして提供した楽曲を新たにクロマニヨンズで収録した「どんちゃんの歌」、さらに、真島昌利がボーカルを担当する楽曲を含む全12曲が収録されている。

なおザ・クロマニヨンズは、全国ツアー＜ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026＞を実施中だ。アルバム曲を中心とした構成となっている全国ツアーで、2026年5月10日沖縄公演までの全56公演、約6カ月に及ぶツアーとなっている。

◾️18thアルバム『JAMBO JAPAN』 2025年10月29日（水）リリース ・CD：BVCL-1492 ￥3,204（税込）

※初回仕様のみ紙ジャケット仕様

・完全生産限定アナログ盤：BVJL-140 ￥3,204（税込）

※’60年代フリップバックＥ式盤を可能な限り再現。180g重量盤採用 ▼収録曲

01 キャブレターにひとしずく

02 グルグル

03 這う Part3

04 チャンバラ

05 どんちゃんの歌

06 フルスイング

07 ロックンロールエレキギター

08 シカト100万％

09 空腹と俺

10 顔ネズミ

11 神様シクヨロ

12 ひどい目にあいながら下北沢