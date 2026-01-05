´Ú¹ñ¡Ö¹ñÌ±ÇÐÍ¥¡×¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó»àµî¡Ä½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ±¡¸å6ÆüÌÜ¤Ç
´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó¤¬5Æü¡¢74ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ëÎµ»³¶è¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥°¡Ë¤Î½çÅ·¶¿¡Ê¥¹¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ò¥ã¥ó¡ËÂç³ØÉÂ±¡½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯12·î30Æü¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤«¤é6Æü¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥®¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÊ¹ÔÊýÀµ¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ìÂº·É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
1957Ç¯¡¢¥¥à¡¦¥®¥è¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø²«ºªÎó¼Ö¡Ù¤Ë»ÒÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢±Ç²è³¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
Æ»¤òÊâ¤à½¤¹Ô¼Ô¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÒØÂËÍå¡Ù¡Ê1981Ç¯¡¦¥¤¥à¡¦¥°¥©¥ó¥Æ¥¯´ÆÆÄ¡Ë¡¢´Ú¹ñ¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò³«¤¤¤¿¡Ø¥È¥¥¡¦¥«¥Ã¥×¥¹¡Ù¡Ê1993Ç¯¡¦¥«¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡Ë¡¢¡ØNOWHERE ¾ð¤±ÍÆ¼ÏÌµ¤·¡Ù¡Ê1999Ç¯¡¦¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥»¡Ë¡¢¡Ø²½¾Ñ¡¿²ÐÁò¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¦¥¤¥à¡¦¥°¥©¥ó¥Æ¥¯¡Ë¤Ê¤É¡¢69Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê170ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¸Î¿Í¤Ï2019Ç¯¤«¤é·ì±Õ¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÝÒ½ê¤Ï¥½¥¦¥ëÀ»ÊìÉÂ±¡¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¡£