¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¸Ð½£1·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯6·î¤«¤é3Ç¯·×²è¤Ç¡ÖÂÎ½Å´ÉÍýÇ¯¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤â³ÆÃÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å´ÉÍý¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Ä¿Í¤Î»äÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°åÎÅÂÎÀ©¤ä¼Ò²ñÅª»Ù±ç¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¿Í¤Î¸ºÎÌ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬·ò¹¯¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î¿ôÃÍ¤òÃ±½ã¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤ê²Ê³ØÅª¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤À¸³èÍÍ¼°¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¾Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£