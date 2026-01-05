Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÄ¹¶½¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ºÎÌ¥­¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»²²Ã¼Ô¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£±£¸Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¸Ð½£1·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯6·î¤«¤é3Ç¯·×²è¤Ç¡ÖÂÎ½Å´ÉÍýÇ¯¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬Âç¤­¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤â³ÆÃÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÂÎ½Å´ÉÍý¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Ä¿Í¤Î»äÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°åÎÅÂÎÀ©¤ä¼Ò²ñÅª»Ù±ç¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¿Í¤Î¸ºÎÌ¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬·ò¹¯¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÃæ¿´°å±¡¤Î¡ÖÂÎ½Å³°Íè¡×¡£½é²ó¼õ¿Ç´µ¼Ô¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¡¢ÂÎ½Å¡¢¿ÈÄ¹¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£°Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë

¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î¿ôÃÍ¤òÃ±½ã¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤ê²Ê³ØÅª¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤À¸³èÍÍ¼°¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¾­Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£

Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¸â¶½¶è¤Ë¤¢¤ëÂç¤­¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÉØ¿ÍÉþÅ¹¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£´·î£±Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤òÄ¯¤á¤Æ¿©Íß¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¸ºÎÌÃæ¤Î½÷À­¡£¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£µ·î£´Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¤Î¡ÖÁê¿Æ³Ñ¡Ê¤ª¸«¹ç¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡×¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿º§³è¾ðÊó¡£Áê¼ê¤ÎÂÎ½Å¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾¤òÌÀµ­¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÄ¹¶½¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ºÎÌ¥­¥ã¥ó¥×¡×¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÃËÀ­¡£ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¹º½£¤«¤éË¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±£°¥­¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£±£¸Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô°¦»³³¹Æ»¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸ºÎÌÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë½»Ì±¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£µÆü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÆîÂÀ¸Ð¿·¶è¤Î³°Áñ¸ø±à¤Ç±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ëÄ¥¤µ¤óÉ×ºÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì£±£µ¥­¥í°Ê¾å¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£´·î£±£´Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÆîÂÀ¸Ð¿·¶è¤Î³°Áñ¸ø±à¤Î¡Ö±¿Æ°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òµá¤á¤ÆÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£´·î£±£´Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¸â¶½¶èÃæ°å±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤ê¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ¼£ÎÅ¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÆîÂÀ¸Ð¿·¶è¤Î±üÂÎ¼Ò¶è¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÂÎ³Ê»Ø¿ô¡Ê£Â£Í£É¡Ë¤äÅ¬Àµ¿©¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤ò½»Ì±¤ËÅÁ¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£±£¸Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÆîÂÀ¸Ð¿·¶è¤Î³°Áñ¸ø±à¤ÇÂÎ½Å´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë½»Ì±¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£´·î£±£´Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¤ÎÂè½½ÆóÃæ³Ø¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ºÎÌ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Í­»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼ã¼Ô¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£··î£¹Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¤ÎÏ¡²ÖÁñÂÎ°é´Û¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹°¦¹¥²È¤ÎÅòº¬¸µ¡Ê¤È¤¦¡¦¤³¤ó¤²¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê£¸£³ºÐ¡Ë¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£··î£²£¸Æü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë
Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»Ô¤Î¤Î¸Ð½£»ÕÈÏ³Ø±¡¤Î¿©Æ²¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¶Ú¥È¥ì¡¢¹â·ì°µ¸þ¤±¤Ê¤É¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£µÆü»£±Æ¡¢¸Ð½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿°ËËÞ¡Ë