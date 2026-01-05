Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ö¤º¤Ã¤È¡È¥¯¥½²á¹ó¤Ê¥«¥Ëµù¡É¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Á¥Ä¹¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¤¬¡Ä¡×¼«¿È¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿Ã«¸¶¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡È¥¯¥½²á¹ó¤Ê¥«¥Ëµù¡É¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤Î°ì³ÍÀé¶â¤Î¥«¥Ëµù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥Ä¹¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥½²á¹ó¤Ê¡Ä¡×¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤Î°ìÚ¼Àé¶â¡Ê¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°¤«¤¤¤Î¤¤¤Ã¤«¤¯¤»¤ó¤¤ó¡¢¸¶Âê:Deadliest Catch¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢À¤³¦°ì´í¸±¤Ê»Å»ö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤Î¥«¥Ëµù¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£