¡¡¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÊ¬B¡½¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï5Æü¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢DeNA¤Î³ÞÃ«½Ó²ðÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¾¦»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ëº¸ÏÓ¤Ï14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£20Ç¯¤Ë¤Ï4¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®Ìä¤ï¤º¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£24Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£25Ç¯¤ÏDeNA¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤ºÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NPBÄÌ»»¤Ç¤Ï74»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3¡¦93¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£