¡ÖÀ®Ä¹¤Ø¶î¤±È´¤±¤ë»Ô¾ì¤Ë¡×¡¡Âç¾Ú¤ÇÂçÈ¯²ñ
¡¡Âçºå¼è°ú½ê¤Ï5Æü¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÈ¯²ñ¤Î¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£²£»³Î´²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡¢¸á¤ÎÁê¾ì³Ê¸À¤¬¡Ö¸á¿¬²¼¤¬¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÇÏ¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤¬À®Ä¹¤Ø¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤ÏÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Ë¤¢¤ëº£µÜ½¿¿À¼Ò¤ÎÊ¡Ì¼¤ä¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î½÷À¼Ò°÷¤éÌó80¿Í¤¬»²²Ã¡£¿Í·Á¾ôÎÜÍþÊ¸³Ú¤Î»°ÈÖÒ×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÊ¡Ì¼¤ÎÈ¯À¼¤Ç¡Ö¤¦¡¼¤Á¤Þ¤Ò¤ç¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÇï»ÒÌÚ¤òÌÄ¤é¤¹¡ÖÂç³ôÄù¤á¡×¤Ç¼è°ú¤Î³è¶·¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³»á¤Ï¼°Åµ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÂçºå¼è°ú½ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡Ë¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò°é¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£