『ビリギャル』モデル・小林さやかさん、妊娠を報告「私にとって、もう一つ人生をかけた新しい冒険が始まる年に」
ミリオンセラーとなった本『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（角川文庫、通称：『ビリギャル』）のモデルとなった小林さやかさん（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。妊娠していることを報告した。
【写真】「ビリギャル』映画に主演した有村架純
投稿では「新年のご挨拶とご報告」と題し、「2025年は起業という大きな一歩を踏み出した年でした。素晴らしい仲間たちに恵まれ、自分の想いがサービスとなり、誰かの元へ届く喜びを噛み締めた、忘れられない一年となりました」と振り返った。
続けて迎えた2026年について、「私にとって、もう一つ人生をかけた新しい冒険が始まる年になりそうです」とし、「現在、新しい命を授かっています。もうあと少しで会えそうな感じです（私に似てせっかちなのか早くなりすぎそうになって先日緊急入院、現在は自宅にて安静中です）」と明かした。
これまで学びや挑戦を重ね、自分をアップデートすることに夢中で走ってきたという小林さん。「『親になる』という未知の経験を通して、また新しい景色が見られることが今からすごく楽しみです」と心境を語り、変化や葛藤、喜びも含めて「私らしく楽しんでいきたい」と前向きな思いをつづった。
仕事については、体調を最優先しながら、周囲の支えを受けつつ無理のない範囲で続けていくと説明。最後には「みなさまにとって本年が、愛にあふれた素晴らしい1年となりますように」と結び、多くの祝福メッセージが寄せられている。
小林さんは、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』で話題となり、2015年公開の『映画 ビリギャル』のモデルにもなった。プライベートでは、20年9月に結婚したことを発表。24年5月に自身の「note」を通じて「今年の1月に夫とお別れをした」と離婚したことを明かしていた。
