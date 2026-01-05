¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Ù¥¢¡¦¥É¥¥ ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤òµ¡ÆâÈÎÇä
AIRDO¡Ê¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Ù¥¢¡¦¥É¥¥ ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Îµ¡ÆâÈÎÇä¤ò¡¢1·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥Ù¥¢¡¦¥É¥¥¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¥Þ¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤â¿åÊ¿¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¼ê²ÙÊª¤Î³°Â¦¤Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï41¥»¥ó¥Á¡ß26¥»¥ó¥Á¡ß15¥»¥ó¥Á¡£²Á³Ê¤Ï1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£