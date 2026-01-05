40ºÐ¡¢Ì¤º§¡¢¾®Àâ²È¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÈè¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷3¿ÍÊë¤é¤·¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡¿»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ì¥·¥Ô(3)
½÷3¿Í¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤3¿ÍÊë¤é¤·
¢¡¡ÚÂè3ÏÃ¡Û³Ì¤òÇË¤ë¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡¡Ê¸·î¿é
¡ÊC¡Ë¥µ¥È¥¦¥æ¥«¡¿¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡¡ÌµÃÇÅ¾ºÜ¶Ø»ß
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò¾¯¤·±ä¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ë¡£¶ÛÄ¥¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÄÌÏÃÃæ¤ÎÁê¼ê¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÎÀ¥¸Í(¤»¤È)¤µ¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¾®Àâ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£
¡Ö¼ãÍÕÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÜ¤é¤ì¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤ÊÀ¼¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡à¼ãÍÕ¤æ¤áá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀ¤¤ËºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÊ¸·Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¤ªÏÃ¤è¤ê¤â¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤ªÏÃ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼ãÍÕÀèÀ¸¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤â¤·¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£°ì½ï¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè½µÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Àè½µ¡¢É÷¼Ù¤Ê¤É°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢É®¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¸¶¹Æ¤Î¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡¡ÄÌÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö¤Õ¤¦¡×¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤ë¡£±³¤ò½Å¤Í¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¿´¤¬¤Á¤¯¤ê¤ÈÄË¤ó¤À¡£¡¡
¡¡¤¤Ã¤È¡ØºÇ¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¾®Àâ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤À¡£
¡¡º£»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÇ¯Îð¤â¼ã¤¯¡¢ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëºî²È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡É®¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¸¶¹Æ°ÍÍê¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦´í×ü¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ç´¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£Ã©¤Ã¤¿Æ»¤Ï¸±¤·¤¯¤Æ²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ï°ìÈÌ¿¦¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÃÏÆ»¤ËÊ¸³Ø¾Þ¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤·Â³¤±¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢WEB¾®Àâ¤ÎÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤¬ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð½½Ç¯°Ê¾å¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾®Àâ¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¤È¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¼õ¾Þ¡£¹¬±¿¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡°ìºýËÜ¤ò½Ð¤»¤Ð°õÀÇ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤±¤É¸½¼Â¤Ï¡¢Àì¶Èºî²È¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤À¤±¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¡¢Àì¶Èºî²È¤ÈÌ¾¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£¤Î¤È¤³¤í»Å»ö¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾®Àâ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¡¤âºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¡£»¦È²¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¾ï¤Ë´¶¤¸¤ëÃæ¡¢ÎÜÍþ¤«¤é¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡£
¾éÃÌ¤á¤¤¤¿·Ú¤¤¸ý¤Ö¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¹¤°¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤âWEB¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼çÎ®¤À¤·¡¢ºî²È¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯ºî¶È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÍ§¿Í¡¢¾®²Ö¼ë²»¤âÆÍÁ³²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÀÅ¤«¤ÊÆü¡¹¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÆø¤ä¤«ËèÆü¡£À³Ê¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Èµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£¡¡
¤½¤ì¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ï¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£Á´Á³¤À¤á¤À¡×
¤¢¤ì¤«¤é¡¢¼¹É®¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»×¹Í¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¿Ê¤á¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÌëÄÌ¤·ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡£·ë¶É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤È»þ·×¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡£Î©¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î·ä´Ö¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìë¤Î¿§¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë·îËö¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡º£Æü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ÎÃ´Åö¤Ï¤ï¤¿¤·¡£¹²¤Æ¤Æ°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¹ø¤ËÆß¤¤ÄË¤ß¤¬Áö¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¿¤¿¤¿¡×
¡¡Ä«¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÂÎÀª¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤À¡£ÂÎ¤ÏÀµÄ¾¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Å°Ìë¤Ï¤¤Ä¤¤¤è¤Í¡×
¡¡ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¹ï¡£
¡¡ÁÝ¤½Ð¤·Áë¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Åì¤Î¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¶õ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ä¯¤á¤¿¡£
¡¡È©´¨¤¤Ãæ¡¢¥±¥È¥ë¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡Åòµ¤¤È¶¦¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¹¤¹¤ë¤È¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Û¤í¶ì¤¤Ì£¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Õ¤¥¡×
¡¡»×¤ï¤º°ÂÅÈ¤Î¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Æ¤È¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ê¤Ë¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¿©¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£º£Æü¤¬¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¤À¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢·è¤á¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¤°¤¦¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¼¹É®ºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¼¿©¤òºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ë¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤ªÊ¢¤¬Àè¤ËÌÄ¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¶õÊ¢¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡Ä«Êý¤Þ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÆü»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¤´¤Ï¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤À¤±¤É¡¢ÎÜÍþ¤È¼ë²»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤À¡£
¡¡µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢½Å¤á¤Î¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤Æ¡¢»È¤¨¤ë¿©ºà¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¡£·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡·Ü¤â¤âÆù¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤á¤¸¡¢¿Í»²¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î°ß¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÁêÃÌ¥¿¥¤¥à¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢½Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£ÌîºÚ¤âÀÝ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡×
¡¡º£Æü¤ÎÄ«¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ó¡£º£Æü¤ÎÄ«¿©¤Ï¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤è¤¦¡×
¡¡ÆÈ¤ê¸À¤ò¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÅÇ¤¤¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Ê¤ª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ªÊÆ¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢»°¿ÍÊ¬¤Î¿©ºà¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ï¿©ºà¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤á¤¸¡¢¿Í»²¡£ÀÚ¤êÊý¤ÏÂç»¨ÇÄ¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£ÌîºÚ¤òÀÚ¤ê½ª¤¨¤¿¤Þ¤ÊÈÄ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë·Ü¤â¤âÆù¤ò°ì¸ýÂç¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¦¤¤¤À¤ªÊÆ¤ò¿æÈÓ´ï¤Î³ø¤Ë°Ü¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿å¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î¤¯¤é¤¤¡£ÌÜÊ¬ÎÌ¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¡£
Ì£¸«¤ò¤·¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÌ£¤òÂ¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
ÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤È·Ü¤â¤âÆù¤ò¹ë²÷¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ³ø¤Ë¥À¥¤¥Ö¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤¦¤À¡¢ÌîºÚ¤Ï¾¯¤·Â¿¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¿æÈÓ´ï¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£
¡¡ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë´ÊÃ±¤Ê¥¹¡¼¥×¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤«¤éÍñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®Æé¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¡£¤³¤³¤ËÀè¤Û¤ÉÍ¾¤é¤»¤¿ÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Öºî¤Ã¤Æ¤¿¤éÍ¾·×¤Ë¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¶õÊ¢¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´®¤¨¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¼Ñ¤¿¤é¡¢¤À¤·¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¡£
¤Ö¤¯¤Ö¤¯¤ÈÊ¨Æ¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢È¤¤ÇÍÏ¤¤¤¿Íñ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ó¤·Æþ¤ì¤¿¡£Íñ¤òÈ¤¤ËÅÁ¤ï¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Â¨ÀÊ¤«¤¤¿¤Þ½Á¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡¡´ÊÃ±¤Êºî¶È¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ì»Å»ö½ª¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¹þ¤ß¤¢¤²¤ë¡£
¡Ö¤ó¡Á¡¢¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¤¢¡×
¡¡¿æ¤¤¢¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÎ¤òµÙ¤á¤è¤¦¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²¾Ì²¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¹É®¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡À¥¸Í¤µ¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ì¤ÐÄù¤áÀÚ¤ê¤ò±ä¤Ð¤µ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡Ä¡Ä¡£
¡¡Å°Ìë¤ÏÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï°Õ¼±¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£
¡Ö¿é¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿À¼¤Ë¥Ï¥Ã¤È°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤òÇÁ¤¹þ¤àÎÜÍþ¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹²¤Æ¤ÆÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤ï¤¿¤·¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¾¯¤·µÙ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¿é¡¢¤Þ¤¿ÌëÃæ¤âºî¶È¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡¡Èè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡¡Á¢ö
¡¡ÎÜÍþ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢Ã»¤¤²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¹ç¿Þ¤Î²»¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¡¼¡£¤¢¤ì¡¢¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ë²»¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¡£¼ë²»¤Ï»°¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÄ«¤Ë¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÍè¤¿ÅÓÃ¼¡¢É¡¤ò¤Ò¤¯¤Ò¤¯¤µ¤»¤Æ¡¢Éº¤¦¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÆ÷¤¤¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö¼ë²»¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿Æ÷¤¤¤À¤è¡×
¡Ö¤´¤Ï¤ó¡©¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¼ë²»¤ÈÎÜÍþ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Æ÷¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿æÈÓ´ï¤Î³¸¤ò³«¤±¤¿¡£Î©¤Á¾å¤ëÅòµ¤¤È¶¦¤Ë¡¢ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÍ¥¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ÏÄì¤¬¾Ç¤²¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤·¤ã¤â¤¸¤Ç¤«¤º®¤¼¤¿¡£·ÜÆù¡¢¿Í»²¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡£¶ñºà¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢ºÌ¤ê¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¡Á¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¡×
¡¡ÎÜÍþ¤È¼ë²»¤Ï¡¢¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤ò¡¢¿¼¸ÆµÛ¤È¶¦¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯ÃãÏÒ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤è¤½¤¤¡¢¤ªÏÐ¤Ë¤«¤¤¿¤Þ½Á¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤è¤½¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¼¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¼ë²»¤Ï¤ªÊ¢¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¡£ÌîºÚ¤È·ÜÆù¤¬¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î»É·ã¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¿©Íß¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¿é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ìÎ¾¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¹¢¤ò½á¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤¤¿¤Þ½Á¤ò¤¹¤Ã¤È¤¹¤¹¤Ã¤¿¡£¤´¤¯¤ê¤È¹¢¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢°ß¤Ë¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡ÄÄ«¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¤·¤ß¤ë¡×
¹¤¬¤Ã¤¿Íñ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÂÎ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡£°ì¸ý¤ªÈ¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÒòÓð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡£ÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¿©¤Ù¤¿°ì¸ý¤Ï¡¢¥´¥í¥Ã¤ÈÂç¤¤á¤Î·ÜÆù¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£·ÜÆù¤Ï³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ç²ò¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¢?¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×
¡¡ÅÇÂ©¤È¶¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆù¤ò´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢Ä«¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤â½Å¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ú¤í¤ê¤È´°¿©¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿é¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡¢ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡¼¡ª¡×
¼ë²»¤Ï³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ò¤·¤¤¡£
¡Ö·ÜÆù¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¡¡ÎÜÍþ¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢Ã¯¤«¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤´é¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤¤¡£
¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤«Á®¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÎÜÍþ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀÊ¤ò³°¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤Ó¤¸ÕÜ¥¡£í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×
¡¡»×¤ï¤ºÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÌ£Çö¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÎÜÍþ¤ÏÂç·¶ºÀ¤Ë´é¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡ª¡¡¤¿¤À¤Í¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¢¤é¤Ó¤¸ÕÜ¥¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡×
ÎÜÍþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤é¤Ó¤¸ÕÜ¥¤ÎÉÓ¤ò¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ì£ÉÕ¤±¤¬Çö¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤À¤±¤É¸ÕÜ¥¤ò¤«¤±¤ë¡©¡¡¤»¤Ã¤«¤¯ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÎÌ£¤¬¡¢ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ°ì½Ö¤¿¤á¤é¤¦¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×
¡¡í´í°¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë°ì¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¸ý¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤ó¤Ã¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡¡¤¢¤é¤Ó¤¸ÕÜ¥¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡¡¥Ô¥ê¥Ã¤È¾¯¤·¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¸ÕÜ¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤À¤Í¡×
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¤À¤·½Á¤È¸ÕÜ¥¤ò¤«¤±¤¿¸ÕÜ¥ÈÓ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×
¡Ö¤Ø¤§¡Á¡×
¡¡¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊªÃÎ¤ê¤ÊÎÜÍþ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤È¼ë²»¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¡£
¡Ö¤¢¤¿¤·¤Ï¤Í¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¡×
¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë!?¡×
¡¡¶Ã¤¤¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¼ë²»¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÌ¤·Ð¸³¡©¡¡ÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤¬³¤Á¯·Ï¤È¤«¡¢ÍÎÉ÷¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¤ó¤À¤è¡©¡×
¡Ö¡Ä¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢³ä¤È¼«¿æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡£
¡¡¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ë´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤«ÏÀÁè¤ÇÀ¹¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Í¡£¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡×
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤ì¤¿¤·¤Í¡×
¡¡¼ë²»¤ÈÎÜÍþ¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢Âç¤¤¯ð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿·¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤«¤é¶»¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤ÈÌö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤ó¤À¤Í¤§¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤è¤Í¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¤ª¶É¤À¤±¤É¤µ¡¢¼ã¤¤»Ò¤Î°Õ¸«¤Ï½ÀÆð¤ËÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡©¡×
¡¡¼ë²»¤ÈÎÜÍþ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¡£¤½¤ì¤¬Ì¯¤Ë¿´¤Ë¥°¥Ã¤È»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤ÎÀ¥¸Í¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¡£
¡Ø¤â¤·¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£°ì½ï¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î»þ¡¢ÀµÄ¾¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àª¤¤¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þÁêÃÌ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÉ¿´¤¬¤Á¤¯¤Ã¤È»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄË¤à¡£
¡Ö¤ó¡©¡¡¿é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×
¡¡¸å²ù¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡Ìä¤¤¤«¤±¤Ë´é¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿ÎÜÍþ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£ÌÂ¤¤¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Í¤§¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¾®Àâ¤âÆ±¤¸¤«¤Ê¤¡¡©¡×
Ì®Íí¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ë¡¢ÎÜÍþ¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡¢¾®Àâ¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¾®Àâ¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¶»¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢ºòÌë¤Î¹ÔÆ°¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡Ö¿é¤Ï¤µ¡¢ÀÎ¤«¤é°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤àÊÊ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¡¢¤«¤Ê¡×
¡¡¼ë²»¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£ÀÎ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤è¡©¡×
¡Ö¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤â¿Í¤ËÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×
¡¡ÎÜÍþ¤È¼ë²»¤ÏÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤ÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ì¤òÈ´¤±¤ì¤¿¤é¡¢·ë¹½¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡Æó¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿´¤ËÝî¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤â¤¦Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¤Í¡£¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢¼¹É®¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Ã´Åö¤µ¤ó¤Ë¸«ÀÚ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡Á´¤ÆÏÃ¤·½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¤´¤¯¤ê¤ÈÂ©¤òÆÝ¤ó¤ÇÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡ÄÀ¥¸Í¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤é¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¸À¤¤½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÓÞ¾Ð¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÎÜÍþ¤Ï¤¸¤Ã¤È¤ï¤¿¤·¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öº£¤Î¾õ¶·¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¤Ã¤È¡×
ÎÜÍþ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë»Ä¤ë¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¼ë²»¤Ï¡¢Æ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëð÷¤¤¤¿¡£
º£¤Î¾õ¶·¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤«¡£
¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÈ¤¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ýÄ¾¤·¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¹¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤«¡£¤É¤Á¤é¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤¹¤È¤ó¤È¶»¤Î¤Ä¤«¤¨¤¬¼è¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤·¤ÆÁ´¤ÆÏÃ¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤¦·è¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»×¹Í¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ËÂÁß¤¤¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬¡¢±³¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Æ°¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¼ë²»¤ÈÎÜÍþ¤Î´é¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆó¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£
¡¡¾®Àâ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¡¢»þ¤ËÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÌÂÏ©¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¿´¤³¤â¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤¿¤·¤òµß¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡»Í½½ºÐ¡£¿ÍÀ¸ÀÞ¤êÊÖ¤·¡£À¤´Ö¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤¿Âç¿Í¤À¡£
¡¡¤À¤±¤ÉÇ¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸Â³¦¤ò·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÜÍþ¤È¼ë²»¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¡£
