¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û£Æ£Ã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤òÈÖÁÈ½é¼èºà¡ª¡¡²ÃÃÏÎ¼¤¬Ì¾Ìç¤òË¬Ìä¡¢°éÀ®µ¡´Ø¤òÄ¾·â¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¬³Ê³°¡×¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û
¡¡£±»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Êºß½»¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤òË¬¤Í¡¢£Æ£Ã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎý½¬»ÜÀß¤òË¬¤ì¤Æ¡¢£±£´ºÐ¤ä£¸ºÐ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«³Ø¡£Ì¾Ìç¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë²ÃÃÏ¤µ¤ó¤â¡Öµ¬³Ê³°¡×¤È¶Ã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¢§ÈÖÁÈ½é¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¼èºà¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤ËÀøÆþ¡ª
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦£Í£Â£Ó¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡Ø£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡Ù¤Ç¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡££±»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óºß½»¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï£Æ£Ã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤ò½é¼èºà¡£²ÃÃÏ¤µ¤ó¤¬Ì¾Ìç¤Î°éÀ®µ¡´Ø¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÇ¯Âå¤ÇÆ±¤¸Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÇÓ½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢£±£±¿ÍÀ½¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥á¥½¥Ã¥ÉÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥µ¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ½¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤«¼éÈ÷¤¬¶¯¤¤¤Ê¤É¤Î¸ÄÀ¤Ï¤¢¤ë¤¬¥Ð¥ë¥µ¤ÎÅ¯³Ø¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤«¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯°®¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È³ÆÇ¯Âå¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢§¥ì¥¢¼èºà¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤ä¤ëÎý½¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ¤«¤¯ºÙ¤«¤¯¥³¡¼¥Á¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼ÂºÝÌ¾Ìç¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ðÁÃ¤À¤È²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶µ°é¤Î°ì´Ä¡×¤À¤È¤¤¤¦¥µ¥é¡¼¤µ¤ó¡£¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÀøÆþ¤·¤¿Ä¶¥ì¥¢¼èºà¤Ç²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê£Í£Â£Ó¡Ö£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡×ÆüÍË¿¼Ìë£±¡§£²£°¡Ý£²¡§£²£°ÊüÁ÷¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£±Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë