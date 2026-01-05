ÃæÀîæÆ»Ò¡¡26Ç¯¤Ï¶ì¼ê¤Ê±¿Æ°¤Ë¥È¥é¥¤¡¡Ç¥¿±Ãæ¤à¤¯¤ß¤Ç80¥¥í¶á¤¤ÂÎ½Å¤Ë¡¡¡ÖÍî¤Á¤¿¤±¤É¤Þ¤ÀÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¾¾²°¶äºÂ¤Ç¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¡POP¡¡UP¡¡¥Þ¥ë¥·¥§¡¡in¡¡GINZA¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¤Î¸¶²è25ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¡£¿·Ç¯¤é¤·¤¯çÃ»é¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÌý³¨¤ËÀ¨¤¯Æ´¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Ìý³¨¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»Ä¤ë¡£ºÇ¶á¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤Î¤ÇÌý³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¸¶²è¤ò¸«¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤¿³¨Æüµ¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£30¡¢40Ê¬¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤ÇÉÁ¤±¤ë¡£ÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£Äë²¦ÀÚ³«¤ÎÆü¤âÉÁ¤¤¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¤Î¼øÆý¤È¤«¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀäÂÐ»Ä¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³¨Æüµ¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È³¨Æüµ¤ÎÎÉ¤µ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤«¤éÁÐ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¥®¥ã¥óµã¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÊªÍýÅª¤ËÏÓ¤¬8ËÜÍß¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È»Ò°é¤Æ¤Î½¼¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤à¤¯¤ß¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬80¥¥í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é1¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤à¤¯¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢20¿ô¥¥íÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ±¿Æ°¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¤Ò¤ã¡¼ºÇ°¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤È¤«¤â³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¶ì¼ê¤Ê±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£