¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤È4Ç¯·ÀÌó¤ÇÀµ¼°¹ç°Õ¡ª
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢4Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï15Ç¯¤«¤é¤Î11Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨.277¡¢248ËÜÎÝÂÇ¡¢717ÂÇÅÀ¡£18Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Á¡¢3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢2ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬º£µ¨¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë3¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦°ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï²áµî¤ËÀîºê½¡Â§¡Ê13¡Á15Ç¯¡Ë¡¢ÀÄÌÚÀë¿Æ¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê22¡Á24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£