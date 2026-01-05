º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢¼«Ê¬¤¬¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¾¥ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¸µÆü¸þºä46¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²ÁÃÍ´Ñ²Ä»ë²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ê¬¤¬¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¾¥ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¡Öµö¤»¤ë¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤Î®¹Ô¤ê¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡Ë¥¾¥ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢A¤§¡ªgroup¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¡È¿ä¤·¡É¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¥¤¥ä¤ä¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤È¥¾¥ï¥Ã¤È¡Ä¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¿ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Í¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
