¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÄÃ«¸¶¾Ï²ð¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÄÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö¥¯¥½²á¹ó¤Ê¥«¥Ëµù¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬£µÆü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤ËÃ«¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ·îÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¥«¥º¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¡¢ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤¬´ØÀ¾¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¿·´î·à¤ò½é¾Ð¤¤¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¥¯¥½²á¹ó¤Ê¥«¥Ëµù¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¶®¤Ç°ì³ÍÀé¶â¤Î¥«¥Ëµù¤ò¤·¤Æ¤ëÁ¥Ä¹¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ìÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£º£¡¢¸½ºß¥·¥ê¡¼¥º£µ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã«¸¶¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤Î°ìÚ¼Àé¶â¡×¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
