½ª³è¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ÎµÈ¸¶Í§Èþ¤µ¤ó¤¬½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÏ¢ºÜ¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¡¿ÍÀ¸¤Î¤·¤Þ¤¤¤«¤¿¡×¡£Áòµ·¤ÏÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ËÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤¬¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Áòµ·¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¼ºÇÔ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¡¢¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë»öÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁª¤Ù¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£Áòµ·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤´°äÂ²¤«¤é¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áòµ·¤Ï¡¢¸Î¿Í¤¬ºÙÉô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½àÈ÷¤äÈ½ÃÇ¤Ï¸¶Â§¤´°äÂ²¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´°äÂ²¤«¤é¸Î¿Í¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤»öÊÁ¤Ð¤«¤ê¤ÇÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áòµ·¤Ï¡Ö¿Í¤Î¼ê¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤Äµ·¼°
Áòµ·¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµ·¼°¤«¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°äÂÎ¤ÎÈÂÁ÷¡¢°ÂÃÖ¡¢Ç¼´½¤«¤é¡¢ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Î¿Ê¹Ô¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ûー¥ë¤«¤é²ÐÁò¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¡¢²ÐÁò¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÄÌÌë¤È¹ðÊÌ¼°¤À¤±¤Ç¤â¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡¢¼õÉÕÂÐ±þ¡¢²ñ¾ìÀß±Ä¡¢ÎÁÍý¤Î¼êÇÛ¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î½àÈ÷¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍ¶Æ³¤Ê¤É¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¶ÈÌ³¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½Âå¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½½Ê¬¤Ê¿Í°÷¤òÇÛÃÖ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÈËË»´ü¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢Áòµ·¼Ò¤òÁª¤Ö¤¦¤¨¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Áòµ·¤Î¾ìÌÌ¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Áòµ·¤Î¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸å¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥±ー¥¹1¡§¸«ÀÑ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Û
¡Ö²ÈÂ²Áò¥×¥é¥ó50Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤ò¸«¤Æ·ÀÌó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´½¤Î¥°¥ìー¥É¡¢ÊÖÎéÉÊ¡¢ÎÁÍý¡¢»û±¡¤Ø¤Î¤ªÎé¡¢²ÐÁò¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°ÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬ÊÌÎÁ¶â¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁÛÄê¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¡£¡Ö´ðËÜ¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤·¤«´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¶È³¦¤Î´·½¬¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤À¤È¤½¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥±ー¥¹2¡§²¿¤¬É¬Í×¤Ç²¿¤¬ÉÔÍ×¤«¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
´½¤ÎÁÇºà¡¢º×ÃÅ¤Î²Ö¤Î¼ïÎà¡¢°ä±Æ¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©¡£ÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¸Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬É¬Í×¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¸å¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥±ー¥¹3¡§²Á³Ê¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Û
ºÇ°ÂÃÍ¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÊ¼è¤ê¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÉã¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Áòµ·¤Ï²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¿ÍÊÁ¡¢ÅöÆü¤Î¿Í°÷ÂÎÀ©¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âËþÂÅÙ¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áòµ·¼Ò¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤â¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×
¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢Áòµ·¼Ò¤Î·Ð±ÄÂÎÎÏ¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë»öÁ°ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áòµ·¼Ò¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤ÏÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¤Æ·ÀÌóÆâÍÆ¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤º¡¢°ì¤«¤éÃµ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏÁòµ·¶È³¦¤Ç¤âºÆÊÔ¤¬¿Ê¤ß¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÁòµ·¼Ò¤¬Âç¼ê¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢·Ð±Ä¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»öÁ°ÁêÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©Ç¯¿ô¡¢¼ÂÀÓ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¿ô¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¼°¾ì¤Î¿ô¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤«¡¢°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÁòµ·¼Ò¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤é½àÈ÷¤ò
Áòµ·¤Î½àÈ÷¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë²ÈÂ²¤Ç´õË¾¤ä¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢¼¡¤ËÁòµ·¼Ò¤Ø¤Î»öÁ°ÁêÃÌ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤äÂÎÀ©¤ÎÈæ³Ó¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ç¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOINT1¡§¼«Ê¬¤Î´õË¾¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¡Û
Áòµ·¤Îµ¬ÌÏ¡¢½¡¶µµ·¼°¤ÎÍÌµ¡¢»È¤¤¤¿¤¤¼°¾ì¡¢°ä±Æ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¼Ì¿¿¡¢²ÐÁò¾ì¤Î´õË¾¤Ê¤É¤ò¥Îー¥È¤Ë½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬À¸Á°¤ËÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇû¤ê¤¹¤®¤º¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÚPOINT2¡§Áòµ·¼Ò¤È»öÁ°ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¡Û
ËÜ¿Í¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤´²ÈÂ²¤ÈÁòµ·¼Ò¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°ÁêÃÌ¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¼°¾ì¤ò¸«³Ø¤·¡¢¥×¥é¥ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¡¢µ¿ÌäÅÀ¤òÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤Î¿ÍÊÁ¤ä²ñ¼Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤â³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼°¾ì¤¬À¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢¼õÉÕ¤ÎÂÐ±þ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂÎÎÏ¤ä¿®ÍêÀ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°ÁêÃÌ¤Î¸å¤â¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOINT3¡§¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÀµ¤·¤¯ÆÉ¤ß²ò¤¯¡Û
¸«ÀÑ½ñ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ë²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´½¡¢¹üÔä¡¢ÎîÛÍ¼Ö¡¢¼°¾ì»ÈÍÑÎÁ¡¢¿Í·ïÈñ¡¢²ÐÁò¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°ÈñÍÑ¤Ê¤É¤ÏÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤«¤âÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áí³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPOINT4¡§Ê£¿ô¼Ò¤òÈæ³Ó¤·¡¢ÂÎÀ©¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¡Û
2～3¼Ò¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤ê¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ë¤Ï²¿¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÈËË»´ü¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö²ÐÁò¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ÏÃ¯¤¬Æ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÅöÆü¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¸«Á÷¤ì¤ë
Áòµ·¤Ç¸å²ù¤¬»Ä¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î¸«Êý¤ä¡¢²¿¤ò¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Áòµ·¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¼ê¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁòµ·¼Ò¤ò¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸Î¿Í¤òÁÛ¤¦Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸µµ¤¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¡¢Èæ³Ó¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤ÎÁòµ·¼Ò¤Ë»öÁ°ÁêÃÌ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¡¢»ñÎÁ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¡¢²ÈÂ²¤È¤É¤ó¤ÊÁòµ·¤¬¤è¤¤¤«ÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤òËÉ¤®¡¢¸Î¿Í¤ò¿´¤«¤éÁÛ¤¨¤ëÁòµ·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Áòµ·¼Ò¤òÁª¤ÖÌÜ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤òÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢½ª³è¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
