¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛÀÄ¿¹¸©¡¦ÀÄ¿¹»Ô¡¢¹°Á°»Ô¡¢¹õÀÐ»Ô¡¢½½ÏÂÅÄ»Ô¡¢Ê¿Àî»Ô¡¢Ê¿ÆâÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 5Æü10:06»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ6Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÀÄ¿¹»Ô¡¢¹°Á°»Ô¡¢¹õÀÐ»Ô¡¢½½ÏÂÅÄ»Ô¡¢Ê¿Àî»Ô¡¢Ê¿ÆâÄ®¡¢º£ÊÌÄ®¡¢Ë©ÅÄÂ¼¡¢³°¥öÉÍÄ®¡¢À¾ÌÜ²°Â¼¡¢ÂçÏÌÄ®¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢²£ÉÍÄ®¡¢ÅìËÌÄ®¡¢Ï»¥ö½êÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅ·Ú¡¢»°È¬¾åËÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¡¢ÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÅ·Ú¤Ç¤Ï¡¢¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
