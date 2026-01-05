＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の目線で歴史をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー・大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ストーリーが展開していく中、戦国時代の武将や社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「ドラマはドラマ」について。この連載を読めばドラマ本編がさらに楽しくなること間違いなし！

いよいよ始まる『豊臣兄弟！』

さあ、いよいよ『豊臣兄弟！』が始まります。脚本は大人気ドラマ『半沢直樹』を手がけた八津弘幸さん。

舞台作家・時代劇研究家のペリー荻野さんに教えていただいたことですが、八津さんは「毎回必ず難題を設定する。そして主人公が様々に工夫を凝らしてその難題をみごとに解決する」という手法を得意とされているようです。

これはぼくが乏しい経験の中で知ったＮＨＫドラマ部の方法論、「大河ドラマは日曜日の夜に家族みんなで見るもの。だから見終わったあと、よし明日からの仕事、学校もがんばるぞ、と視聴者がスカッとした気分になるドラマを作る」にも合致します。

舞台は鉄板ともいえる「信長・秀吉・家康」の天下統一期。主人公の秀長は秀吉と共に、出世街道を突き進んでいくわけですから、これは爽快なストーリーになるでしょうね。実に楽しみです。

ドラマはドラマ

初めに、本コラムの姿勢を示しておきます。



ドラマはドラマだ。これがすべて。

エンタメであって、フィクションであって、研究ではありません。ですから、ここは史実と違うとか、細かな指摘を批判的に書き記すつもりはありません。そもそもぼくは大雑把で、「ねね」でも「おね」でもいいじゃないか、「あさい・ながまさ」でも「あざい・ながまさ」でも大勢に影響しないからどっちでも良いよ、という人間なので。

あ、細かい考証は勤務先の史料編纂所の仕事で、いい加減うんざりだ、というのはナイショです。

だから、藤吉郎と小一郎の兄弟の年齢とか、同父か異父かとかは、ドラマの展開の都合で構わないでしょ、と思っています。どうせ庶民の出身だから、そう変わりは無い。

これが平清盛の父は平忠盛か、白河上皇か、となると、筋立て自体が変わるので気にしないわけにはいきませんが。まあこのドラマの人気が高くなればなるほど、色々な研究者が様々なことを言うでしょう。

それを読む皆さんは、この人は「神は細部に宿る」派だな、とか、この人は大雑把だな、とか判断しながらコラムに接すると面白いかもしれませんね。

大雑把派ではあるが…

ぼくはくり返しますが、大雑把派です。

研究者を名乗る以上、色々なことを考えるわけですが、考察にも軽重があって、どちらでも良いことと、きっちりと自分の考えを持つべきことは峻別するべきだと考えている。まあそこまではいいのですが、ぼくの場合は多くを「どちらでも良いこと」に分類するものだから、「あいつはいい加減だ」との誹りを受けることになるわけです。とほほ。

そんなぼくでも、それはまずいんじゃないかな、と渋い顔をすることがあります。それは歴史研究者を名乗る人が、重くてしかるべき考察を安易に語ることです。

軽い考察ならば良い。ぼくは大雑把ですので、どうでも良い、でスルーします。でも重い考察はそうはいかない。きちんと全体像を構築してから、初めて語るべきです。

ゆるがせにできない実例を、紹介しましょう。よく「秀長が健在ならば豊臣政権は生き残れた」とか「秀長はもう一人の秀吉だった」との評価を目にしますが、まさにこれです。

もちろん、このドラマは秀長が主人公です。だから、秀長を持ち上げることはドラマ的には問題ありません。でも歴史学としてはどうなのでしょう。

秀吉はあくまでも「専制君主」

ぼくは、はっきり言って、この方向での理解は誤りだと思います。というのは、秀吉はあくまでも「専制君主」だと考えているからです。

「人たらし」と呼ばれる秀吉ですが、それはあくまでも、出世をしていくために「作った」人格。彼の本質は信長よりも残酷で、他人の意見に耳を貸しません。それをよく示すのが秀次粛清事件です。

秀吉は血を分けた甥の秀次を排除しました。また、彼を支持する大名たちを切腹させました。

そこまでは大きな政治的事件として、取りあえず納得できる。また、それに付随して、秀次の幼い男子の命を奪った。これも、むごいとは思いますが、当時の武家の習いからするとやむを得ない部分はあります。

でも、なんで秀次の妻たち、女の子たちを衆人の面前で処刑したのか。これはあまりにひどい。

城が落ちても女・子どもは逃がす。これが武士のルールです。

北ノ庄落城時の淀殿（茶々）たち姉妹、大坂落城時の千姫は城を出ています。本能寺の変の時も、信長は「女どもは苦しからず」と命がけの戦闘から離脱させた。

ところが秀吉は、自身の感情に任せて情け容赦なく、家を継ぐ能力をもたない女・子どもの命を奪った。紳士の所業ではありません。武士道の観点からも、全く褒められない。

秀長が長生きしていたとしても…

そんな「冷たい」秀吉が、肉親だからと甘い態度を取るでしょうか。ぼくは取らないと思いますよ。

必要とあらば母ですら家康の人質に送る。中年に差し掛かった妹を離縁させ、家康の妻にする。そんな秀吉ですから、自分の判断に容喙してくるようなら、肉親であっても許さない。まして、もう一人の秀吉として振る舞うなんて論外です。そんな弟ならば、源頼朝のように、足利尊氏のように、粛清するでしょう。

そうならなかったのは、秀長が賢く兄を理解し、徹底的な「補佐役」として振る舞ったから。秀長の賢さはそこにこそあったのです。

もう一つ。これまたじっくり考えるべき課題ですが、ぼくは豊臣政権が短命に終わったのは、端的に言えば、朝鮮出兵が大失敗して人心を失ったからだと思っています。秀頼が幼かったからではない。また、朝鮮出兵は秀吉の大きな目的のもとに時間をかけて準備され、実施された大規模な戦役であった、とも理解しています。

とすると、秀長一人が反対したからといって、「専制君主」秀吉が判断を変えるわけはないでしょう。また、それが失敗して豊臣の世が終わったとすれば、秀長が長生きしたとしても、政権の崩壊を止めることはできなかったでしょう。

とまあ、無責任な言説はそれこそ感情的に好きになれないので、機先を制して注意を促しました。ですがもう一度言いたいのは、これがドラマである、ということです。

歴史研究者を名乗って一定の責任を負わねばならぬ人に対しては思うところがありますが、そうでなければ、個人的な引っかかりはありません。

どんな秀吉が演出されても、秀長が兄を凌ぐような活躍しても、それに対してみなさんが様々な意見を持ったとしても、全く自由だと思います。どんどん盛り上がって参ろうではあーりませんか。

ということで、また1年、どうぞ宜しくお願い申し上げます。