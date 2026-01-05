＜義母と義妹、迷惑ですッ！＞カード止めた父「推し活は禁止だ」え〜！【第6話まんが：義妹の気持ち】
私（マオ）は、実家暮らしのアルバイト。母と一緒に大好きなアイドルグループの推し活をしています。父からは就職しろと言われるけれど、推し活のためにはシフトに融通の利くバイトの方がいいんです。遠征費にグッズにとお金はかかるものの、幸い兄夫婦が都心で暮らしているのでホテル代が節約できていました。しかしそんなとき兄と母が大喧嘩！ さらに兄の妻シオリさんから「迷惑だから来ないで」と言われ……。これからどうしたらいいんでしょう。
グッズを買おうとしたらエラーが出ました。父がクレジットカードを止めてしまったのです。兄から連絡があったようで、父は激怒しています。「まさかと思って明細を確認してみたら、毎月ものすごい金額じゃないか！ どういうつもりだ！」
父にカードを止められてしまったら、推し活の資金は全然足りないです。父の怒りの矛先は私にも向かい、「定職に就くまで推し活は禁止」と申し渡されてしまいました。こうなってしまうともはや都心への遠征どころではありません……。
怒った父が家族カードを止めてしまい、私と母は自由にお金を使えなくなりました。
カードがなければ満足な推し活なんてできません。
父は昔からこうと決めたら譲らないし、今までのようにお金をつぎ込むことは二度と許されないのでしょう。
私はひとまず推し活のために一刻も早く就職しようと決めました。
けれど就職活動を通じていろいろな経験をするなかで自分の甘さを痛感したのです。
図々しく兄夫婦を利用して、シオリさんに対しても失礼なことを言いすぎてしまったと気付きました。
すぐに許してもらえると思ってはいないけれど、就職してしっかり自立した姿を見せることでこちらの反省が伝わればいいなと思っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
