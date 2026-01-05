KÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃçÌîÂÀ²ì

¼Ì¿¿³ÈÂç

NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡ËÂè1ÏÃ¤¬4ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡¦5¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï8¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£

ºòÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè1ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ12¡¦6¡ó¡¢¸Ä¿Í7¡¦3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£

Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë­¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë­¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£

Âè1²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤­¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ­¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤­Àï¹ñÉð¾­¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¡£