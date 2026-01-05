¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾°æÍÚÆî¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢½»¤ó¤Ç¤¿³¹¡×¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡Á°À¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾°æÈþ½ï(51)¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾°æÍÚÆî¡Ê25¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ç¯±Û¤·¤òÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÚÆî¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢½»¤ó¤Ç¤¿³¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¾®³Ø¹»¡¢¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¿¸ø±à¡£µ²±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢³¹¤Ç¤Î¼«¿È¤È²ÔÆ¬±û»á¡¢Èþ½ï¡¢Äï¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö³¹¤â¿Í¤âÁ´Éô»É·ãÅª¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¤«¡£¤Ñ¤Ñ¤È¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ I love you.¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÔÆ¬±û»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë2004Ç¯¤«¤é06Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÚÆî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤À¤è¤Í¡¡À¨¤¤¤È¤³¤í¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£