¡¡Á°¶¶»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦»ÔÄ¹Áª¤¬5Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¿·¿Í¤Î¸µ»ÔµÄÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¡Ê64¡Ë¡á¶¦»º¿äÁ¦¡¢ºÆÁª¤ò´ü¤¹¾®Àî»á¡¢¿·¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¤é·×4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¡£¼¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿»Ô¿¦°÷¡Ê´û¤ËÂà¿¦¡Ë¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤ÎÀ§Èó¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤À¡£12ÆüÅê³«É¼¡£
¡¡Â¾¤Ï¿·¿Í¤Î¸µ·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔµÄ³¤Ï·º¬ÆÆ»á¡Ê78¡Ë¡£Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎÇÀ¶È¹â¶¶ÁïºÈ»á¡Ê66¡Ë¤â½ÐÇÏ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡½ÐÄ¾¤·Áª¤È¤Ê¤ë¾®Àî»á¤Ï¡¢1Ç¯9¥«·î¤Î»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æµë¿©Ìµ½þ²½¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤òµó¤²¡¢»ÔÀ¯·ÑÂ³¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡´Ý»³»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Î»ÔµÄ²ñ2²ñÇÉ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Î»ÔµÄ¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¤ÇÄäÂÚ¤·¤¿»ÔÀ¯¤òºþ¿·¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Å¹¶¶»á¤Ï¡¢»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëºÆ³«È¯»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£