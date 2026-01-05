¡Ö¤³¤ì31¤ÎÃË¤Ã¤Æ¥Ð¥°¤À¤í¡×¡ÈÀ°·Áµé¥á¥¤¥¯¤¬ÏÃÂê¡ÉGYUTAE¡Ê31¡Ë¡¢´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ãÊÑ¥á¥¤¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â
¡¡YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎGYUTAE¡Ê31¡Ë¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ãÊÑ¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿À°·Áµé¥á¥¤¥¯¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇX¤Ç¡¢¡Ö#Æ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²èÁü¤òÅ½¤ì¡×¤ÈÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¡ÖÀ°·Áµé¡×¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¡¢·ãÊÑ¤·¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿GYUTAE¡£2025Ç¯8·î24Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Ñ»á¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¿Ñ»áÍÍ¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¤¿Ñ»áÍÍ¤Ï¥®¥å¥ÆÍÍ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ãÊÑ¥á¥¤¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡2026Ç¯1·î2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì31¤ÎÃË¤Ã¤Æ¥Ð¥°¤À¤í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥¤¥¯¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇÏÌ¼¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¯¼ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é²Ä°¦¤¤GYUTAEÍÍ º£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë