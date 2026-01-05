µÈÂôÎ¼¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ï20¡¦0¡ó¥¹¥¿¡¼¥È¡¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î½é²ó»ëÄ°Î¨°ìÍ÷
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡ËÂè1ÏÃ¤¬4ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡¦5¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï8¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¡¶áÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î½é²óÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¢¡
11Ç¯¡¡¹¾¡¦É±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡¡21¡¦7¡ó
12Ç¯¡¡Ê¿À¶À¹¡¡17¡¦3¡ó
13Ç¯¡¡È¬½Å¤Îºù¡¡21¡¦4¡ó
14Ç¯¡¡·³»Õ´±Ê¼±Ò¡¡18¡¦9¡ó
15Ç¯¡¡²ÖÇ³¤æ¡¡16¡¦7¡ó
16Ç¯¡¡¿¿ÅÄ´Ý¡¡19¡¦9¡ó
17Ç¯¡¡¤ª¤ó¤Ê¾ë¼çÄ¾¸×¡¡16¡¦9¡ó
18Ç¯¡¡À¾¶¿¤É¤ó¡¡15¡¦4¡ó
19Ç¯¡¡¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡¡15¡¦5¡ó
20Ç¯¡¡óÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡¡19¡¦1¡ó
21Ç¯¡¡ÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡¡20¡¦0¡ó
22Ç¯¡¡³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡¡17¡¦3¡ó
23Ç¯¡¡¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡¡15¡¦4¡ó
24Ç¯¡¡¸÷¤ë·¯¤Ø¡¡12¡¦7¡ó
25Ç¯¡¡¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡12¡¦6¡ó
26Ç¯¡¡Ë¿Ã·»Äï¡ª¡¡13¡¦5¡ó
¡Ê¿ô»ú¤ÏÁ´¤Æ´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë