¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä ¥É¥ë±ß ¸øÉ½ÃçÃÍ¡¡£±£µ£·¡¥£²£¹ »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä ¥É¥ë±ß ¸øÉ½ÃçÃÍ¡¡£±£µ£·¡¥£²£¹ »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä ¥É¥ë±ß ¸øÉ½ÃçÃÍ¡¡£±£µ£·¡¥£²£¹ 2026Ç¯1·î5Æü 10»þ6Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä ¥É¥ë±ß ¸øÉ½ÃçÃÍ¡¡£±£µ£·¡¥£²£¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎÙÇÃ×¤ò¾Î»¿ ¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¡¡1¥É¥ë¡á156.11±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.19±ß¡Ë ¹ë¥É¥ëÂÐNZ¥É¥ë¤Ç2013Ç¯Íè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢7Æü¤Ë¹ë½£11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô